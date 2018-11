“Marcelo Rebelo de Sousa tem os dias contados”

A atriz voltou, uma vez mais, a utilizar as redes socais para fazer críticas, e desta vez lançou farpas a Marcelo Rebelo de Sousa.

“O Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com as ondas de democracia, de liberdade e de revolta que estão a submergir a Europa e a varrer o socialismo, o globalismo, o multiculturalismo e a imigração ilegal do nosso Velho Continente, está desesperado com as democracias eleitas pelos povos da Hungria, da Itália, da Polónia, da Áustria, da Croácia, da Bulgária e da Roménia, está aflito com o êxito de Trump nos EUA, está amedrontado com a memorável eleição de Bolsonaro no Brasil”, escreveu a atriz no Facebook, onde aproveitou para defender a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa não voltará a ser eleito para Presidente da república.

“(…) Na realidade, ele está vendo que o tempo dele e o tempo deste governo de Esquerda, um governo incompetente e mentiroso que ele vem trazendo ao colo em Portugal, tem os dias contados, que está próximo do inevitável fim preconizado pelo colapso económico que se anuncia e consequentemente que o populismo ridículo e o exibicionismo que caracterizam o seu mandato está a ‘despertar’ os portugueses e a fazê-los ‘agir’ no sentido de não o voltarem a eleger a ele nem ao governo socialista de que ele tanto gosta.”, acrescenta Maria Vieira.

Recorde-se que, há uns meses, a atriz criticou Marcelo Rebelo de Sousa, após este ter feito declarações públicas, onde aconselhava os portugueses a agirem contra o "populismos".