Caso dos emails. FC Porto confirma que Pinto da Costa é arguido no processo

Jorge Nuno Pinto da Costa foi hoje ouvido no DCIAP de Lisboa

Esta sexta-feira, Pinto da Costa foi constítuido arguido no processo do caso dos emails, depois de ter sido ouvido no DCIAP de Lisboa. A informação já foi confirmada pelo FC Porto.

"Na sequência do esclarecimento hoje divulgado pelo DCIAP, a FC Porto - Futebol, SAD, confirma a constituição como arguidos dos seus seis administradores, a quem é imputado o crime de ofensa a pessoa coletiva, na sequência de uma queixa do SL Benfica", pode ler-se no comunicado divulgado na noite desta sexta-feira.

"Nem ao presidente do Conselho de Administração da FC Porto - Futebol, SAD, Jorge Nuno Pinto da Costa, nem a qualquer outro dos seus administradores foi imputada a participação em qualquer ato de acesso ilegítimo à correspondência eletrónica do SL Benfica, ou de divulgação pública dessa correspondência", lê-se na mesma nota emitida pelo clube dos azuis e brancos.

Leia aqui o comunicado na íntegra.