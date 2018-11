Politica

10 de novembro 2018

Rui Rio marca presença

Foi a vez de José Silvano estar na baila e lançar um coro de protestos no PSD - com a história das falsas presenças no Parlamento. A direção do partido fala em campanha contra o líder. Que não atira a toalha ao chão. Mas há cada vez mais sociais-democratas a defenderem um congresso