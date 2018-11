Donald Trump. "Existe algo melhor para comemorar do que o fim de uma guerra?"

Donald Trump, que está em Paris para as comemorações do centenário do Armistício, voltou ao Twitter, desta vez para questionar se existe algo melhor que celebrar o fim de uma guerra.

"Existe algo melhor para comemorar do que o fim de uma guerra, que foi uma das mais sangrentas e piores de todos os tempos", escreveu o presidente norte-americano, na véspera das comemorações, conjuntamente com outros líderes mundiais, dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial.

Antes das comemorações, Trump vai ainda encontrar-se com Emmanuel Macron, naquela que é a segunda visita do líder norte-americano a Paris, desde que chegou à Casa Branca.

I am in Paris getting ready to celebrate the end of World War One. Is there anything better to celebrate than the end of a war, in particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time?