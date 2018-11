"Sinto-me culpada por não estar tão presente na vida do meu filho" | Vídeo

A fadista esteve à conversa com Fátima Lopes

Mariza esteve à conversa com Fátima Lopes no programa “Conta-me Como És”, da TVI. Durante a entrevista, a fadista confessa que sente culpa por não estar tão presente na vida do filho como gostaria, devido à vida profissional.

“Eu ás vezes, sinto-me culpada por não estar tão presente na vida do meu filho. Mas a vida é como é”, confessou Mariza, visivelmente emocionada.

A fadista falou ainda do pai:“Eu emociono-me porque olho e vejo no meu pai o sonho que ele projetou”, afirmou.

Veja os vídeos: