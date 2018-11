Macron garante a Donald Trump que Europa deve pagar mais pela NATO

O Presidente francês recebeu Trump no palácio do Eliseu

Emmanuel Macron recebeu este sábado Donald Tump no palácio do Eliseu e chegaram a um entendimento acerca da necessidade de a Europa assumir mais o “fardo” da defesa da NATO.

"Vou também partilhar com o Presidente Trump as propostas feitas sobre as capacidades estratégicas europeias e uma Europa que possa participar mais no fardo comum dentro da NATO", declarou Macron.

"Aprecio o que diz sobre uma partilha do fardo, conhece a minha opinião. Nós queremos uma Europa forte, é muito importante para nós...Queremos ajudar a Europa, mas isso tem que ser justo. Neste momento, os encargos têm recaído, em grande parte, nos Estados Unidos", disse Donald Trump.

O Presidente francês mostrou estar de acordo com o seu homólogo norte-americano e lembrou que quer trabalhar para que os dos custos de defesa no âmbito da NATO tenham um maior suporte da Europa.

"É por isso que acredito que minhas propostas para a defesa europeia são totalmente consistentes com isso", disse Macron.

Antes do encontro Emmanuel Macron referiu que seriam tratados durante o encontro "interesses comuns: Irão, Síria, assuntos comerciais, da ordem internacional, incluindo as questões climáticas".