Silêncio vale mais que mil palavras em Leicester

Homenagem a Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester arrepiou mundo do desporto

A morte de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester, continua a emocionar o mundo do futebol.

Este sábado, antes do começo do jogo entre o Leicester e o Fullham, no King Power Stadium, adeptos, jogadores, staff e as equipas técnicas uniram-se para homenagear o presidente do Leicester.

Durante um curto espaço de tempo, o silência foi arrepiante.

Vichai Srivaddhanaprabha foi uma das vítimas do acidente que abalou a cidade inglesa de Leicester, depois do helicóptero do dono do clube ter caído poucos metros ao lado do estádio.