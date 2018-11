41 mortos em atentado na Somália

"As informações que recebemos dos diferentes hospitais indicam que o número de mortos aumentou para 41 enquanto que o número de feridos está nos 106", explicou Ibrahim Mohamed, responsável da polícia, à France Press.

Segundo algumas testemunhas, duas viaturas armadilhadas explodiram nas proximidades do hotel Sahafi, na Somália, e que o bombista suicida acabou por se fazer explodir no mesmo local. No entanto, alguns homens armados ainda entraram no estabelecimento antes de serem mortos.

Segundo o responsável pela polícia, nesta sexta feira, data do atentado, "a maioria das pessoas mortas eram civis e cerca de 20 morreram em miniautocarros que passavam pelo local na altura da explosão".

O ataque já foi reeinvicado pelos rebeldes 'shebab' que prometeram derrubar o governo federal somali, apoiado pela comunidade internacional e pela força da União Africana da Somália, com cerca de 20.000 homens.