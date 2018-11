Mau tempo suspende final da Copa dos Libertadores

"O primeiro encontro da final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate está adiada devido às fortes chuvas hoje em Buenos Aires", lê-se no twitter oficial da competição

De acordo com a imprensa espanhola, a final da Copa Libertadores já não se vai realizar este sábado.

Segundo o jornal AS, Daniel Angelici, presidente do Boca Junior, já terá confirmado a notícia, assim como os responsáveis da competição.

"O primeiro encontro da final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate está adiada devido às fortes chuvas hoje em Buenos Aires", pode ler-se no twitter.

As condições climatéricas que se fazem sentir não permitem que a bola role no relvado do estádio Alberto J. Armando, em Buenos Aires. Este seria o jogo de primeira mão entre os dois clubes argentinos.