Esta é a maior família do Reino Unido

Com 7 e 10 anos, Sue e Noel, respetivamente, conheceram-se num orfanato no Reino Unido e hoje são 'donos' da maior família do seu país. Com 14 e 17 anos tiveram o primerio filho e hoje já contam com 21.

Esta terça-feira, a pequena Bonnie Raye nasceu com 3,6 quilos, num parto com 12 minutos, e é cerca de 30 anos mais nova que o irmão mais velho.

Na altura em que o primeiro bebé nasceu, o casal foi pressionado a entregar a criança, mas depois de terem sido abandonados pelos pais não quiseram fazer o mesmo ao filho.

Ao jornal Metro, os pais agora com 43 e 46 anos afirmaram que não querem ter mais filhos, mas confessam que disseram o mesmo depois do nascimento da 20.ª filha, Archie.

Além de pais, Sue e Noel, já são avós de três crianças e sustentam a família através da exploração de uma padaria.