Mais uma pole position para Hamilton

Lewis Hamilton conquistou a décima pole position da temporada ao ser o mais rápido na sessão de qualificação do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes que já festejou o quinto título da carreira ao bater Sebastian Vettel, na prova anterior no México, fez a melhor volta em 1.07,281 minutos e foi o único a melhorar o registo na segunda tentativa, utilizando pneus super-macios.

No final da corrida em que usou um capacete com a mesma decoração que Ayrton Senna como forma de homenagem, o britânico explicou que "foi uma qualificação difícil porque o tempo mudava a cada instante".

Já Vettel, esteve perto de chegar à pole, mas depois de falhar a travagem numa das curvas perdeu três décima de segundos e poderá ainda ser penalizado por estar a ser investiga depois do incidente na segunda fase da qualificação.

O piloto foi chamado pelos comissários para a pessagem, mas a demora fez com que este ficasse descontente devido aos avisos de alteração de tempo e com o equipamenton da Federação Internacional do Automóvel (FIA) danificado por ter deixado o motor do seu monolugar ligado.

"Acho injusto alguém ser chamado quando as condições atmosféricas estão a mudar", disse Vettel.