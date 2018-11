Incêndios na Califórnia já provocaram 11 mortos

As habitações de celebridades como Lady Gaga, Kim Kardashian West, Guillermo del Toro e Martin Sheen fizeram parte das 250 mil casas que estiveram sob ordens de evacuação no estado de Malibu.

Até agora já são onze as vítimas mortais dos incêndios que têm deflagrado nos últimos dias no estado da Califórnia depois de, neste sábado, foram encontrados mais dois corpos numa zona pouco povoada da estrada Mulholland, segundo a polícia de Los Angeles.

Segundo o chefe dos bombeiros do condando de Los Angeles, Daryl Osby, as equipas já salvaram milhares de casas e de pessoas embora com "condições de fogo extremas e duras que disseram nunca ter visto nas suas vidas".

Os bombeiros já conseguiram conter as chamas depois de estas se terem propagado 282 quilómetros quadrados a avaliaram de perdas "significativas" em residências, mas não avançaram com um número exato. No entanto, números prévios apontavam para 150 casas destruídas.

