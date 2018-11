Internacional

11 de novembro 2018

A Grande Guerra vista de perto

A 11 de novembro de 1918 o anúncio do Armistício pôs oficialmente fim à Primeira Guerra Mundial. No centenário da data, selecionámos um conjunto de imagens históricas que ajudam a compreender as várias facetas do conflito. Desde as tarefas simples do quotidiano nas trincheiras, como fazer a barba, à carnificina no campo de batalha.