Um deslizamento em Niterói, estado do Rio de Janeiro, fez 10 mortos e 11 feridos. O acidente aconteceu depois das fortes chuvas que tem caído no Rio de Janeiro nos últimos dias.

Neste momento as autoridades ainda procuram quatro pessoas desaparecidas. Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa Civil do Brasil, entre os mortos está uma criança.

No seguimento do deslizamento da terra, nove casas ficaram destruídas.