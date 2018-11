Haja um pouco de humildade

Acompanhei as eleições presidenciais brasileiras entre divertido e estupefacto.

Não ouvi nenhum comentador elogiar Bolsonaro – e ouvi muitos chamarem-lhe todos os nomes: fascista, racista, machista, misógino, indivíduo desqualificado, sem a mínima categoria.

O que não se percebia, ouvindo os comentários, era o porquê de Bolsonaro liderar todas as sondagens (o que acabaria por se confirmar nas urnas).

O papel dos comentadores políticos não é propriamente darem as suas opiniões – é explicarem às pessoas o que se passa.

Mostrarem-nos a razão de ser dos acontecimentos.

Neste caso, interessava-nos pouco saber o que pensava este ou aquele comentador – o que importava é que nos explicassem o sucesso de Bolsonaro, independentemente de gostarem mais ou menos dele.

Era levarem-nos a perceber como um indivíduo com aquelas características se perfilava como o favorito à vitória nas eleições brasileiras.

Ora, a este respeito, os comentadores não explicaram nada.

E no dia das eleições, depois de conhecidos os resultados, em vez de os tentarem interpretar, apareceram vestidos de luto, de cara fechada, dizendo que o Brasil tinha praticamente acabado.

Ridículo!

Mas os jornalistas, de uma forma geral, também não fizeram bem o seu trabalho.

Como notou Pacheco Pereira, os jornais e sobretudo as televisões nacionais fizeram uma cobertura pouco séria da campanha.

As manifestações contra Bolsonaro tiveram sempre cobertura mediática, as manifestações a favor de Bolsonaro foram ignoradas.

Chegámos ao ponto de ver o semanário Expresso, que ao longo dos seus 45 anos nunca tinha tomado partido numas eleições, romper essa tradição e apelar abertamente ao voto contra Bolsonaro, dando a esse ‘grito’ boa parte do espaço da 1.ª página.

Como é óbvio, esse apelo não teve qualquer consequência.

Nem no Brasil nem aqui – onde Bolsonaro ganhou em todas as mesas de voto.

Ou seja, a isenção do jornal foi posta em causa para nada.

E o mais surpreendente é que os seus responsáveis possam ter pensado que o seu gesto ‘heroico’ teria alguma influência no curso dos acontecimentos...

Julgar-se-ão assim tão importantes?

A propósito, causa estranheza o facto de os jornalistas e os comentadores portugueses acharem que eles é que sabiam o que convinha aos brasileiros.

Eles é que sabiam o que os brasileiros deviam fazer.

Os brasileiros estavam equivocados, não entendiam nada do que estava a passar-se, e os portugueses é que percebiam.

Comodamente sentados nos seus sofás, a milhares de quilómetros de distância, com um mar pelo meio, os portugueses é que iam dizer em quem os brasileiros deveriam votar.

Ora, além de outras considerações, a nossa situação é tão diferente da deles que qualquer veleidade de pensarmos pelas suas cabeças representaria sempre um enorme atrevimento.

Basta pensarmos no seguinte: enquanto em Portugal há 8 assassínios por mês, no Brasil há 5.500.

Ou seja: no Brasil há 700 vezes mais assassínios do que em Portugal.

Tendo em conta que a população brasileira é 20 vezes superior à nossa, conclui-se que no Brasil há 35 vezes mais crimes violentos do que em Portugal.

Não é o dobro, nem três vezes mais, nem dez – são 35 vezes mais assassínios!

Dizem-me que as pessoas nas grandes cidades só querem viver em condomínios fechados onde há tudo – o supermercado, a cafetaria, a tabacaria – porque têm medo de levar um tiro se atravessarem a rua para ir fazer uma compra.

Ora, quando se chega a este ponto, a necessidade de segurança passa à frente de qualquer outra conjetura.

E quando um candidato promete enfrentar pelos cornos esse flagelo, mesmo que não se acredite muito no que diz, há uma grande tentação de votar nele.

É uma esperança, mesmo que ilusória.

Isto ajuda a explicar o que se passou no Brasil.

Mas longe de mim dizer se os brasileiros votaram mal ou bem.

Limito-me a registar esta questão da falta de segurança, porque é gritante.

De resto, acredito na democracia – e essa convicção passa por respeitar a vontade das pessoas que votam nos seus países.

Até pode ser que se enganem – e isso acontece algumas vezes.

Mas não tenho a pretensão de me substituir a elas e saber como deveriam votar.

Se tenho por vezes dúvidas sobre o que se passa na política portuguesa, como posso pretender opinar sobre a política de um país onde não vivo, onde só estive como turista, cujos problemas não sinto na pele?

Se não há a consciência do ridículo, haja ao menos um pouco de humildade!