Temporal em Lisboa provoca várias inundações

A chuva intensa que tem estado a cair em várias zonas do país já provocou várias inundações.

Em Sintra uma rotunda ficou praticamente inundada, e várias estradas em Mem Martins e Massamá tiveram de ser cortadas para garantir a segurança.

O jogo da primeira Liga entre Estoril e Paços de Ferreira, no Estádio António Coimbra da Mota, teve de ser interrompido devido à forte chuva que se faz sentir.

Em Lisboa, na Rua da Venezuela, uma estrada ficou parcialmente cortada depois de uma árvore ter caído.

De acordo com a Proteção Civil, foram registadas 144 ocorrências entre as 00h e as 12h deste domingo, sendo que das 144 ocorrências 103 estão relacionadas com inundações. Lisboa é neste momento o distrito mais afetado.