Sociedade

11 de novembro 2018

Avião em situação de emergência já aterrou em Beja

Avião tinha descolado de Alverca com seis pessoas a bordo após ter sido reparado e ficou sem instrumentos quando estava no ar. Depois de ter sido descartada a hipótese de amaragem no rio Tejo, aparelho foi escoltado até Beja por dois F16