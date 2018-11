Liga espanhola. Betis vence Barcelona em Camp Nou (4-3)

O Barcelona perdeu durante a tarde deste domingo, em Camp Nou, com o Real Bétis (4-3), em jogo da 12.ª jornada do campeonato espanhol.

Junior Firpo (20'), Joaquin (34'), Giovani Lo Celso (71') e Canales (83') foram os autores dos golos da equipa visitante, que teve o internacional português William Carvalho como um dos protagonistas ao assistir para o primeiro golo e ainda iniciar a jogada do segundo.

Lionel Messi (68'), de grande penalidade, Vidal (79') e, novamente, La Pulga (90') fizeram os golos dos blaugrana, que viram ainda Rakitic a ser expulso ao minuto 80 por acumulação de amarelos.

Com 24 pontos, os blaugrana mantém ainda assim a liderança da prova, que poderá ter supresas ao longo da noite. Isto porque o Sevilha vai receber dentro de momentos o Espanhol, 5.º e 4.º classificados, respetivamente, com 20 e 21 pontos. Em caso de vitória do emblema catalão sobre a equipa dos portugueses André Silva e Daniel Carriço, o Espanhol pode ficar com os mesmos 24 pontos que a equipa de Messi e companhia.

Já o Atlético de Madrid e o Alavés, que completam o pódio, ambos com 23 pontos, seguem no segundo e terceiro ,lugar, respetivamente, após terem cumprido os respetivos desafios desta 12.ª ronda. Os colchoneros bateram o Bilbau enquanto o Alavés derrotou o Huesca do português Rúben Semedo.