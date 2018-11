Katy Perry acusa Trump de não ter coração

Na sequência dos incêndios que assombraram a Califórnia, Donald Trump deixou uma mensagem no Twitter.

"Não há razão para estes massivos, mortais e caros incêndios florestais na Califórnia, exceto se a gestão das florestas for muito pobre. Milhares de milhões de dólares são atribuídos todos os anos e agora tantas perdas de vidas, tudo devido à má gestão das florestas. Ou remediamos agora ou não há mais pagamentos da Reserva Federal”, escreveu o presidente dos Estados Unidos da América.

Quem não gostou da mensagem foi Katy Perry.

A cantora não esperou muito até responder a Trump acusando-o de não ter coração. “Esta é uma resposta sem coração. Não há política envolvida. Apenas boas famílias americanas que estão a perder as suas casas enquanto escreve no Twitter”, disse a artista remetendo os seguidores para o tweet do presidente.

This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ — KATY PERRY (@katyperry) 10 de novembro de 2018

O incidente parece ter chegado à Casa Branca e, horas depois da mensagem que gerou polémica, Trump voltou à mesma rede social para mostrar solidariedade para com as vitímas dos incêndios. “Os nossos corações estão com aqueles que combatem os fogos, com os 52 mil que foram retirados [de casa] e com as famílias dos 11 mortos”, lê-se.