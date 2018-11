Liga portuguesa. Benfica vence Tondela e coloca ponto final a série negativa

O Benfica foi a casa do Tondela vencer por 3-1, em jogo da décima jornada da I Liga. O Tondela adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto com um autogolo de Conti.

A falsa entrada dos encarnados não demorou muito a ser resolvida, com Jonas a devolver a igualdade ao marcador antes dos dez minutos.

Aos 64 minutos, o recém-entrado Seferovic marcou o segundo golo dos encarnados e Rafa, aos 75, selou o resultado final (3-1).

O golo da reviravolta já foi apontado num momento em que o Tondela estava reduzido a 10 jogadores depois de David Bruno ter sido expulso por duplo amarelo, aos 54 minutos. Já com o resultado final fixado, Ícaro viu o vermelho direto após entrada dura sobre Rafa, aos 84, tendo o Tondela terminado com 9 jogadores em campo.

Com a vitória, o Benfica, que colocou um ponto final à série de quatro jogos consecutivos sem vencer, soma 20 pontos e ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar.