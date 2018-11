Terminaram as buscas na Juve Leo. Mustáfa levado pela GNR

Bruno de Carvalho tinha sido detido no final da tarde. Durante o jogo entre o Sporting e o Chaves, a banca da claque leonina esteve vazia

As buscas na sede da Juventude Leonina já terminaram e um dos lideres da claque do Sporting acabou por ser levado pelas autoridades.

Durante o jogo entre o Sporting e o Desportivo de Chaves, a GNR fez buscas na chamada 'casinha' a da Juve Leo, no interior do Estádio de Alvalade, e Mustáfa que se encontrava no interior acabou por ser levado num dos jipes das autoridades.

Bruno de Carvalho,presidente destítuido do Sporting, foi também detido no âmbito daa investigação sobre a invasão à academia do clube, em Alcochete