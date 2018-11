Bas Dost coloca Sporting no 2.º lugar

O dia do Sporting ficou marcado por vários acontecimentos além do jogo jogado. Primeiro foi Marcel Keizer, treinador holandês de 49 anos, que chegou ao início da tarde deste domingo a Lisboa. “Estou muito entusiasmado. Vou ver o jogo mais logo e depois falamos, mas estou muito feliz por estar aqui”, disse o holandês que vai assumir o comando técnico do Sporting. Depois da chegada de Keizer, e ainda antes do apito inicial para o encontro Sporting-Chaves, o universo verde-e-branco voltou a ser notícia: desta feita, as detenções de Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube, e Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, que esta noite se ausentou em peso do jogo do leão. Ainda assim e apesar do aparato policial nas imediações do estádio José Alvalade, a bola havia mesmo de rolar.

Bas Dost adiantou os leões aos 23 minutos, mas Niltinho igualou aos 81, numa altura em que os flavienses já estavam reduzidos a dez jogadores.

A quatro minutos dos 90, Dost bisou, desta feita de grande penalidade, depois do árbitro ter assinalado grande penalidade para o Sporting após o holandês ser agarrado na área.

Com este triunfo, sabe-se que Keizer irá começar a trabalhar no Sporting com o clube no 2.º lugar com 22 pontos, menos dois que o líder FC Porto.

Já o Braga fecha o pódio com 21 pontos, seguindo-se o Benfica, no quarto lugar, com 20 pontos.