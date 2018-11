Cardume de salmão atravessa uma estrada inundada | Vídeo

E se um cardume de salmão lhe passasse à frente do carro quando ia a caminho de casa? Pode parecer insólito mas aconteceu em Shelton, Washington, nos Estados Unidos.

Alexis Leonard, especialista em aquacultura, captou o momento em que ia com o pai na estrada 101, que estava parcialmente inundada.

“Vimos um peixe a atravessar a estrada”, conta Alexis Leonard à CNN reforçando que a situação é recorrente na zona. A especialista explica que os peixes vêm do rio Skokomish e tentam chegar aos riachos da zona de Selton para se reproduzirem. “Se tiverem sorte, encontram-se no riacho no outro lado da estrada”, acrescenta.

O vídeo que foi feito para mostrar à irmã tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.