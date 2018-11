Obras na Ponte 25 de Abril estão para “breve”

Governo aguarda apenas o visto do Tribunal de Contas para que possam dar início às obras

"O arranque das obras na 25 de Abril começarão em breve, porventura ainda antes do final deste ano", afirmou esta segunda-feira o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, contudo ainda aguarda o visto do Tribunal de Contas.

Só depois do visto do Tribunal de Contas é que a Ponte 25 de Abril poderá "entrar em fase de obra", explica o ministro.

No final do mês de setembro deste ano, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que as obras na ponte sobre o Tejo tinham sido adjudicadas por um valor de 12,6 milhões de euros às empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas.

"As intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte", chegou a referir a IP, sobre as obras a realizar.