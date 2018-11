Famosos voltam às suas casas na Califórnia e encontram cenário de destruição

Dezenas de celebridades têm recorrido às redes sociais para relatar o que está a acontecer no incêndio na Califórnia, nos EUA, que já atingiu a região de Malibu, onde muitos têm casas que tiveram de ser evacuadas.

O ator Gerard Butler mostrou no Instagram o estado em que ficou a sua casa, em Malibu, depois da passagem do maior incêndio de sempre na Califórnia.

“Momentos de partir o coração por toda a Califórnia”, afirmou o ator, aproveitando a ocasião para elogiar os bombeiros. “Inspirado como nunca pela coragem, espírito e sacrifício dos bombeiros”, acrescentou.

A cantora Miley Cyrus foi outra das celebridades cuja casa foi destruida pelo fogo, assim como Gerard Butler, a artista apelou à entrega de donativos aos bombeiros.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 de novembro de 2018

O cantor Robin Thicke também perdeu a casa, mas não esquece o trabalho dos bombeiros que arriscaram as suas próprias vidas ao tentarem salvá-la, onde vivia com a namorada e os dois filhos.

A casa de Alyssa Milano foi evacuada. A atriz teve de sair com os filhos e os cães.

UPDATE: Still evacuated. We’ve been under mandatory evacuation since Thurs. We’re safe. House is still in jeopardy. Still no power. Still dealing with flare-ups.



I’m going to rally tonight to receive the @ACLU Eason Monroe Courageous Advocate Award at the #BillOfRights dinner. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 11 de novembro de 2018

O realizador Guillermo del Toro foi outra das celebridades afetadas pelo incêndio e a sua casa teve também de ser evacuada.

Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 de novembro de 2018

O incêndio esteve muito perto da casa do ator Orlando Bloom que partilhou no Instagram uma fotografia do momento.

Khloé Kardashian, ao contrário da maioria dos restantes membros da família, também foi obrigada a abandonar a sua casa devido às chamas.

I just left with the clothes on my back but I think I packed Trues entire bedroom and closet into my car 🤦🏼‍♀️ obviously she’s all that matters to me 💜 — Khloé (@khloekardashian) 10 de novembro de 2018

As chamas também estiveram muito perto da casa do ator Will Smith, que apesar de não estar na zona a evacuar preferiu partir com a família, relatou o próprio através de uma Instagram Story.

Este é já considerado o maior incêndio na Califórnia, que todos os anos é assolada por fogos de grandes dimensões.

As chamas já fizeram 31 vítimas mortais e destruíram mais de 6700 casas e estabelecimentos comerciais só em Paradise, a pequena cidade nas montanhas, que terá sido a mais atingida pelo fogo.