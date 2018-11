Brasil. Atriz Maitê Proença proposta para fazer parte do Governo de Bolsonaro

Sugestão foi feita ao mais recente eleito Presidente do Brasil por vários ambientalistas.

O nome da atriz brasileira Maitê Proença foi proposto por um grupo de ambientalistas a Jair Bolsonaro, para que esta integre a pasta do Ministério do Meio Ambiente, avança o jornal O Globo esta segunda-feira.

Recorde-se que, apesar de a atriz não ter qualquer ligação partidária, mantém uma boa relação com algumas pessoas que são próximas de Bolsonaro. Além disso, foi casada com o empresário Pablo Marinho – ligado a Jair Bolsonaro -, com quem tem um filho.

No entanto, de acordo com a mesma publicação, a atriz diz que esta se trata ainda de uma “ideia": O objetivo “é tirar a imagem a que o setor ambiental está associado. Trazer um nome que possa abrir portas que se fecham para os ecologistas”.

Já o vice-presidente de parcerias estratégicas da Conservação Internacional, Rodrigo Medeiros, refere que o nome da atriz pode trazer alguma “tranquilidade” ao setor. "Maitê não tem ligações políticas mas mostrou-se muito disposta a contribuir. Tem condições de manter um ótimo diálogo em todas as áreas", avançou disse.