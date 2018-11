Lucros da Sonaecom aumentam 183,0% até setembro

Nos nove primeiros meses do ano, o lucro da Sonaecom foi de 70,5 milhões de euros. Um aumento de 183,0% face aos 24,9 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo relatou também que, no mesmo período, o volume de negócios do grupo subiu 16,7%, para 122,7 milhões de euros, em relação ao período homólogo. A Nextel, empresa de cibersegurança adquirida pela Sonaecom no final do segundo trimestre de 2018, fez aumentar este volume em 14,3%.

Já os custos operacionais ascenderam a 122,7 milhões de euros, mais 15% do que até setembro de 2017. O mesmo aconteceu com os custos com pessoal que aumentaram 7,8% que se traduz no número médio de colaboradores e com os custos comerciais que registaram 43,8 milhões de euros, mais 25,1%, "maioritariamente justificado pelo acréscimdo do custo das vendas" e do aumento das mesmas.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 30,2 milhões de euros.