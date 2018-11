Estados Unidos. Inventada nova maneira de bater penáltis (com vídeo)

Prepara-se para se tornar rotineira uma nova forma de marcar grandes penalidades. Chega dos Estados Unidos e tem Josef Martínez como "inventor": o avançado venezuelano, que esta temporada soma impressionantes 33 golos em 36 jogos pelo Atlanta United, lembrou-se de terminar a corrida com um pequeno salto antes de rematar a bola para a baliza.

O atacante de 25 anos, que na Europa jogou nos suíços do Young Boys e nos italianos do Torino, viu o seu gesto tornar-se viral após o encontro deste domingo com o New York City, onde marcou dois golos (um deles no tal penálti). O Atlanta venceu por 3-1 e apurou-se para a final da zona este do campeonato, onde irá defrontar a outra equipa de Nova Iorque, os Red Bulls.

Esta não foi, todavia, a primeira vez que o fez nos Estados Unidos. Longe disso: na verdade, tem concretizado dessa forma todas as grandes penalidades que tem batido. Como esta, no último jogo da fase regular, numa derrota por 4-1 com o Toronto FC (ver a partir dos 2:30):

Ou esta (a partir dos 3:00):

Ou ainda esta: