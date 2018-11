O Ministério Público quer ouvir com urgência o ex-treinador do Sporting, Jorge Jesus, no âmbito do processo que investiga o ataque à Academia de Alcochete, que ocorreu em maio deste ano, avança o Record.

Recorde-se que Bruno de Carvalho tinha sido detido ontem ao final da tarde, momentos antes do jogo entre o Sporting e o Chaves.