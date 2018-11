O técnico português vai render Antonio Mohamed, que foi esta segunda-feira despedido do comando técnico do emblema espanhol.

O Celta de Vigo anunciou a contratação de Miguel Cardoso.

A apresentação oficial acontece amanhã pelas 12 horas.

O técnico português vai render Antonio Mohamed, que foi esta segunda-feira despedido do comando técnico do emblema espanhol, na sequência da derrota caseira, por 2-4, com o Real Madrid.