Colômbia. Futebolista alvo de tentativa de assassinato

Mais um episódio de violência e crime que chega da Colômbia. Na noite deste domingo, Juan Sebastián Quintero, defesa do Deportivo Cali, foi alvo de uma tentativa de assassinato, depois de duas pessoas o terem tentado alvejar com seis tiros quando o futebolista seguia no seu carro.

A história foi relatada pelo pai do jogador, Diego Quintero, ao "El País". "Tínhamos combinado jantar e quando estava à espera dele, recebi uma chamada de um amigo a informar-me do sucedido. Dispararam contra o carro dele quando ele estava com o irmão mais novo. A Direção de Investigação Criminal e Interpol pôs-se ao corrente da situação e depois de revistar o carro do Juan, disseram-lhe que ele se tinha salvo por milagre. O futebol não pode chegar a estes extremos", lamentou o progenitor do atleta.

O jornal colombiano cita a Polícia Metropolitana de Cali, revelando tudo aconteceu às 22h15 (hora colombiana), com Quintero a ser mandado parar por duas pessoas que seguiam numa mota e que posteriormente lhe tentaram acertar com seis tiros. Natural de Cali, o defesa passou toda a carreira no Deportivo, à exceção dos primeiros seis meses deste ano, onde representou o Gijón, na II liga espanhola.