Liga dos Campeões. Embolo lesiona-se e falha o Dragão

O internacional suíço, uma das maiores figuras do Schalke 04, partiu um dedo do pé esquerdo e vai parar entre três a seis semanas

Baixa de peso para o Schalke 04: Embolo, uma das figuras do vice-campeão alemão, partiu um dedo do pé esquerdo e vai ficar afastado dos relvados entre três a seis semanas. O anúncio partiu da Federação suíça, país que o avançado nascido nos Camarões representa, e surgiu depois de um exame ter revelado uma fratura no metatarso do pé esquerdo.

O atleta não será submetido a qualquer intervenção cirúrgica, mas terá de falhar os próximos compromissos do Schalke - entre os quais a deslocação ao Estádio do Dragão, no dia 28 deste mês, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o primeiro lugar do grupo D em jogo.

Além de Embolo, também Mark Uth causa dores de cabeça à equipa técnica do atual 14.º classificado da Bundesliga. O avançado de 27 anos sofreu uma lesão muscular no encontro do último domingo, perante o Eintracht Frankfurt, e vai falhar os próximos dois jogos da seleção alemã. Para já, ainda não é conhecido o tempo estimado de paragem para Uth.