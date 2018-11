Argentina. Salvio dispensado da seleção

O extremo do Benfica ainda recupera da lesão no tornozelo esquerdo sofrida diante do Ajax, para a Liga dos Campeões

Eduardo Salvio foi esta segunda-feira dispensado da seleção da Argentina. O extremo do Benfica havia sido chamado por Lionel Scaloni para o duplo compromisso com o México, agendado para os dias 17 e 21, mas ainda está a recuperar da lesão no tornozelo esquerdo sofrida diante do Ajax, para a Liga dos Campeões - por essa razão, falhou já o encontro com o Tondela neste domingo.

Franco Cervi passou a ser assim o único benfiquista a manter-se nas contas do selecionador argentino. Aliás, a lista inicialmente divulgada por Scaloni, no passado dia 1, já foi alvo de várias alterações: esta segunda-feira, Otamendi, antigo defesa do FC Porto, e Matías Zaracho também receberam ordem de dispensa devido a problemas físicos, o mesmo tendo acontecido com Battaglia, médio do Sporting que se lesionou com muita gravidade no passado dia 4, nos Açores, frente ao Santa Clara.

Além de Cervi, também Acuña, outro sportinguista, permanece na lista para os dois jogos com o México. Do lado dos mexicanos, desta feita nenhum jogador do FC Porto foi chamado (Herrera e Corona são habituais presenças na seleção tricolor); pelo contrário, registou-se o regresso de Layún, ex-jogador dos dragões e hoje a atuar no Villarreal, numa lista onde figura o também ex-FC Porto Diego Reyes (agora no Fenerbahçe) e Raúl Jiménez, esta época a atuar no Wolverhampton (orientado por Nuno Espírito Santo) por empréstimo do Benfica.