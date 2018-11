Maria Vieira: "Devo ter direito a comparar Miguel Sousa Tavares com um idiota encartado"

Maria Vieira utilizou o Facebook para criticar Miguel Sousa Tavares, em causa está o facto de o comentador da TVI comparar “o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho”.

“Esta pessoa - Miguel Sousa Tavares - um fulano que é pago para regurgitar vulgaridades na TV, comparou hoje na TVI o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ao ex-presidente do Sporting - Bruno de Carvalho”, começou por escrever.

“Sendo assim, eu também devo ter direito a comparar Miguel Sousa Tavares com um idiota encartado, porque compará-lo com um burro seria um desrespeito para com esses nobres animais de trabalho, algo que esse «comentadeiro» idiota nunca fez na sua confortável vida”, acrescentou.

Mas as críticas da atriz foram mais longe e chega mesmo a afirmar que “está farta” de “gente que não vale o chão que pisa”.

“Estou farta destes ‘Miguéis’ de Sousa Tavares, estou farta desta gente que não vale o chão que pisa e acredito que em breve todos eles terão o desprezo e o fim que merecem! Que nojo de gente, esta gente que diz barbaridades e mentiras na TV e que depois condena as ‘Fake News’ que eles próprios divulgam um e outro dia sem qualquer pudor! Miseráveis! Colherão um dia aquilo que semeiam, seus trapaceiros de fossas douradas”, concluiu.