Irmã de Bruno de Carvalho partilha vídeo para todos os "leais" | Vídeo

Numa altura em que o antigo presidente do Sporting se encontra detido no processo de investigação ao ataque à Academia de Alcochete, a irmã pede que se guardem “ todas as pedras que apareçam no caminho”

A irmã de Bruno de Carvalho, Alexandra Carvalho, fez um vídeo dirigido a todos os sportinguistas que sonham com “um clube do tamanho dos seus corações”.

“A todos os sócios e adeptos do sporting que sonham com um clube do tamanho dos seus corações lembro que estamos juntos”, começou por dizer, contando seguidamente uma história que remete para o facto de Bruno de Carvalho ser, neste momento, o “único a marchar para o lado justo”.

“Quantas vezes já nos sentimos assim desde que começou esta tempestade da golpada? Então agora que se transformou num tsunami chega mesmo a parecer que estamos a marchar sozinhos, mas a verdade é que estamos unidos”, acrescentou.

