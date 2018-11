Bruno de Carvalho já chegou ao Tribunal do Barreiro

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o líder da Juve Leo Mustafá chegaram ao Tribunal do Barreiro, por volta das 9h40 horas.

Os dois serão ouvidos pelo juiz de instrução criminal, no âmbito do ataque à Academia de Alcochete, em maio.

Ambos foram detidos no domingo, tendo Bruno de Carvalho permanecido nas instalações da GNR de Alcochete e Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, nas do Montijo

Recorde-se que, segundo o mandado de detenção, Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes, um deles de terrorismo.

O caso das agressões a funcionários e jogadores do Sporting, na academia do clube em Alcochete, conta já com 40 detidos, 38 dos quais em prisão preventiva.