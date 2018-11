Uma baleia morta deu à costa esta terça-feira em frente a localidade de Barra de Mira, perto da praia do Areão.

De acordo com fonte da Proteção Civil Municipal de Mira, citada pela agência Lusa, está a ser estudada uma forma de retirar o animal, com cerca de 20 metros, do local.

Também a Polícia Marítima de Aveiro irá ao local para averiguar a situação.