Bruno de Carvalho. "Na Juve Leo mando eu"

O antigo dirigente leonino estaria a financiar a claque com dinheiro do Sporting

Bruno de Carvalho, que foi detido no domingo conjuntamente com o líder da Juventude Leonina Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, no âmbito do processo de investigação ao ataque à Academia de Alcochete, terá afirmado por várias vezes, enquanto presidente do Sporting, que era ele quem “mandava” na ‘Juve Leo’.

“Na Juve Leo mando eu”, afirmou Bruno de Carvalho, de acordo com várias testemunhas ouvidas no processo, entre elas Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação com as claques, citado pelo Correio da Manhã.

Segundo Bruno Jacinto, Bruno de Carvalho mantinha contacto direto com Mustafá e financiava a claque com dinheiro do clube, sendo que era o antigo dirigente ‘leonino’ que discutia questões operacionais como a compra de tochas e outro material pirotécnico.

O Correio da Manhã avança ainda que Bruno Jacinto confirmou que o líder da Juventude Leonina lhe terá confidenciado que tinha autorização de Bruno de Carvalho para atacar jogadores.