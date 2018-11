Autoridades passam por dia cerca de 115 multas devido ao uso do telemóvel ao volante

Até 15 de setembro deste ano foram passadas por dia, em média, cerca de 115,5 multas devido ao uso do telemóvel enquanto se conduz. Este número já é superior aos números do ano passado.

Segundo noticiou hoje o Jornal de Notícias, no total a GNR já multou mais de 16 mil condutores e a PSP cerca de 12.

Contudo, não são só os telemóveis que preocupam: o uso de dispositivos GPS, tablets, telemóveis e até mesmo os painéis de controlo dos carros são apontados como fatores de distração.

“Quando as pessoas tiram a vista da estrada, é um problema”, disse ao Jornal de Notícias Jorge Jacob, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). O responsável admitiu ainda que a culpa para isto acontecer são os “ecrãs digitais”.

De acordo com José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, no início do ano, o governo analisou uma forma de proibir o sinal de telemóvel dos condutores, mas a medida não andou para a frente. No entanto, Jorge Jacob afirmou que mesmo que a medida seja implementada o “problema do touchscreen” vai continuar e que o melhor para o combater é criar leis sobre esta matéria.