Interrogatório de Bruno de Carvalho poderá prolongar-se devido à greve dos funcionários judiciais

O interrogatório a Bruno de Carvalho, que se iniciou esta terça-feira, no Tribunal do Barreiro, poderá prolongar-se devido à greve dos funcionários judiciais.

De acordo com António Albuquerque, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, citado pela agência Lusa, os oficias de justiça retomaram o trabalho às 11h00 e voltam à greve a partir das 16h00. Desta forma, o "interrogatório, caso já tenha tido início às 16h00, não poderá continuar sem a presença dos funcionários judiciais".

O dirigente sindical adianta ainda que o antigo presidente do Sporting e o líder da Juventude Leonina Nuno Mendes, mais conhecido como Mustafá, já começaram a ser interrogados, depois de terem sido detidos no último domingo no âmbito do processo de investigação ao ataque à academia de Alcochete.

Assim, as medidas de coação não deverão ser conhecidas hoje.