Portagens vão aumentar quase 1% em 2019

As concessionárias de autoestradas deverão propor ao Governo um aumento de 0,89% no valor das portagens, no âmbito da atualização das taxas em 2019, segundo o Jornal de Negócios.

O INE divulgou, esta terça-feira, o índice de preços ao consumidor de outubro, que revela uma inflação de 0,89%, que serve de referência ao aumento anual das portagens.

O valor é inferior ao inicialmente previsto, que traduzia uma estimativa da taxa de inflação do mês passado de 0,98%.

As concessionárias de autoestradas têm agora de entregar ao Governo, até 15 de novembro, a sua proposta para a revisão das portagens, que entrará em vigor logo no primeiro dia de 2019.

Resta saber qual o impacto que o aumento proposto terá no bolso dos portugueses, que utilizam as autoestradas, visto que a atualização é feita usando o método de arredondamento das taxas para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo, de acordo com o Jornal de Negócios.

Quer isto dizer que se os aumentos forem inferiores a 2,5 cêntimos o valor da portagem manter-se-á inalterado. Por outro lado, se for superior subirá para cinco cêntimos, devido ao arredondamento automático.