Jorge Jesus. “De Portugal só conhecem o Ronaldo. E agora o Jesus”

Com 13 vitórias em 13 jogos, Jorge Jesus já é uma referência no Al Hilal, clube da Arábia Saudita. Ainda assim, e apesar de tudo estar a correr bem, o treinador português diz que o regresso a Portugal está para breve: "Vou regressar ao futebol português e nada tem a ver com as pessoas do Al Hilal. Por muito que gostem de mim, o regresso a Portugal está nos objetivos".

Em relação à adaptação ao um país bastante diferente de Portugal, Jorge Jesus admite que nem sempre é fácil: "Nós que vimos de fora é que temos de nos adaptar. Temos de respeitar a alimentação deles e as horas da oração. Se soubermos trabalhar em cima destes pressupostos, a adaptação acaba por ser facilitada".

Com os adeptos a do Al Hilal a ficarem rendidos ao técnico português, Jorge Jesus ainda teve tempo para brincar: "De Portugal só conhecem o Cristiano Ronaldo. E agora o Jorge Jesus [risos]".