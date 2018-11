Baleia morta que deu à costa em Mira deve ser removida até quarta-feira

A baleia morta, com quase 20 metros, que esta terça-feira deu à costa a norte da praia de Mira deverá ser removida do local no máximo até amanhã, quarta-feira.

“A nossa intenção é remover ainda hoje [terça-feira]. Mas, devido à grande dimensão do animal e ainda ao seu estado de decomposição, poderá ser normal isso acontecer só na quarta-feira de manhã", disse Carlos Isabel, capitão do Porto de Aveiro, citado pela agência Lusa.

O animal é uma baleia comum, macho, pesa quase nove toneladas e mede 18,5 metros.

"Vamos recorrer a uma retroescavadora dos serviços municipalizados de Mira", acrescentou Carlos Isabel, sendo que, posteriormente, o animal será levado para um depósito.