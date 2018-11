GQ elege Serena Williams como a "Mulher do Ano"

A revista norte-americana ‘GQ’ escolheu a tenista Serena Williams para a capa da edição deste mês e entregou-lhe o título de “Mulher do Ano”.

A publicação, conhecida por eleger os homens do ano, abriu uma exceção para Serena Williams, tudo porque contra todas as expectativas a tenista norte-americana regressou ao circuito mundial de ténis e foi finalista dos Grand Slams de Wimbledon e do US Open 2018, poucos meses depois de, em setembro do ano passado, ter sido mãe.

Além de Serena Williams, a ‘GQ’ destaca ainda Michael B. Jordan, Jonah Hill e Henry Golding como as principais figuras do ano 2018.

Recorde-se que a tenista norte-americana, detentora de 23 títulos de Grand Slam, protagonizou um momento polémico, na final do US Open, com o árbitro português Carlos Ramos.