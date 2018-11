Proibidos números artísticos com animais de Circo na cidade do Porto

Rui Moreira anunciou a proibição de números artísticos com animais nos espetáculos de circo durante o Natal na cidade do Porto. Recomendação tinha sido dada pelo PAN.

Esta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciou que estão proibidos os números artísticos com animais nos espetáculos de circo durante a época de Natal no Porto.

Esta foi uma recomendação do partido Pessoas – Animais – Natureza (PAN, e foi agora acolhida pela autarquia do norte.

Rui Moreira afirmou que no contrato entre a Porto Lazer e a operadora de circo Cardinali existe uma cláusula que "veda a realização de números artísticos ou espetáculos que envolvam animais de qualquer espécie". Além disso, no mesmo documento pode ler-se ainda que "fica expressamente proibida a entrada e presença no Queimódromo de qualquer animal".

Alguns deputados do PAN, através das redes sociais, já reagiram à medida imposta pela Câmara Municipal de Porto, mostrando satisfação: "Um passo ético na relação com os animais. Pela 1a vez na cidade do Porto, o circo de Natal no "queimódromo" não incluirá espectáculos com o uso de animais", pode ler-se no Facebook.