Autoridades irlandesas investigam avistamento de OVNI

A Autoridade de Aviação irlandesa está a investigar um possível avistamento de um OVNI, por parte de um piloto da British Airways no dia 9 de novembro, na costa oeste da Irlanda.

Segundo o The Guardian, o piloto da aeronave contactou a torre de controlo e reportou ter visto um objeto com “luzes brilhantes” a passar rapidamente perto do avião, questionando se estariam a ocorrer algum tipo de testes militares. O controlo aéreo respondeu que não tinha nada no radar.

Este não foi o único caso. Existem relatos de pessoas que afirmam ter visto objetos luminosos a moverem-se rapidamente nesta zona da Irlanda. Um piloto da Virgin descreveu à torre de controlo serem “múltiplos objetos brilhantes que seguem a mesma trajetória”.

A Autoridade de Aviação irlandesa está agora a averiguar o caso e ainda não teceu comentários sobre o sucedido.