A fotografia de Cristiano Ronaldo no balneário da Juventus que está a dar que falar... | FOTO

Depois do jogo contra o AC Milan, Raoul Bellanova - um jovem que começa agora a dar cartas no mundo do futebol italiano - tirou uma fotografia com o internacional português no balneário da Juventus, mas em segundo plano aparece alguém que não era suposto ter sido apanhado pela câmara.

Sem reparar num outro jogador que circulava completamente nu pelos balneários, a fotografia acabou por ser partilhada nas redes sociais e já está a dar que falar. Na imagem, é o jogador Giorgio Chiellini que surge todo nu.

