Mulher que colocava agulhas dentro de morangos agiu por “vingança” para prejudicar empresa onde trabalhava

Uma mulher australiana que foi acusada de colocar agulhas dentro de morangos que eram vendidos em vários supermercados agiu, de acordo com o tribunal responsável pelo caso, para prejudicar financeiramente a empresa onde trabalhava.

A situação deixou a Austrália em alarme, mas a mulher acabou por ser detida este domingo, e está acusada de sete crimes de contaminação de bens alimentares.

Recorde-se que a mulher trabalhava como supervisora numa plantação de morangos no norte de Brisbane e, segundo a magistrada Christine Roney, o crime foi motivado por "rancor e vingança". Os primeiros casos começaram a surgir em Queensland, no estado da Austrália, depois de várias pessoas terem sido hospitalizadas.

No entanto, os casos começaram a surgir em massa e, de acordo com a BBC, as autoridades australianas receberam o aviso de 186 pessoas que encontraram agulhas dentro de morangos.

De forma a responder ao problema, o governo australiano aumentou a pena máxima para esse tipo de crime de 10 para 15 anos.