Ministro do Planeamento e das Infraestruturas confirma abertura do aeroporto do Montijo para 2022

“A nossa perspetiva é que a solução para o aumento do tráfego […] possa estar disponível em 2022”, afirmou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, confirmou esta terça-feira que o aeroporto complementar do Montijo deverá começar a funcionar em 2022, de forma a resolver o crescimento de 80% do tráfico no aeroporto de Lisboa que tem trazido vários problemas.

“A nossa perspetiva é que a solução para o aumento do tráfego comece a ser implementada no próximo ano, […] estar concluída no ano 2021, para que possa estar disponível em 2022”, afirmou Pedro Marques à margem do congresso da Associação Internacional de Transporte Aéreo, em Madrid, Espanha.

Nos últimos cinco anos, o tráfico no aeroporto Humberto Delgado cresceu em 80%, sendo que , de acordo com o ministro, continua a haver uma “procura grande para os ‘slots’ (direito de pousar ou descolar em aeroportos congestionados) para os próximos verões”.

Pedro Marques indicou que a situação do aeroporto “não melhorou depois da privatização” da ANA: “Lamentei o facto de na altura da privatização da ANA [em 2012] não ter sido imediatamente decidido avançar com soluções, assim como as condições financeiras e ambientais dessa solução”, explicou o ministro à agência Lusa.