Ruy de Carvalho mostra-se chocado com imagem de animais caçados em Portugal | FOTO

O ator Ruy de Carvalho deixou bem clara a sua opinião no que diz respeito à caça em Portugal.

Através de uma publicação feita no Facebook, o ator mostrou-se chocado e horrorizado com a fotografia que foi captada e posteriormente partilhada na internet depois de uma caçada em Portugal. Este costume é já um hábito muito grande no nosso país, mas recorde-se que, neste momento, a caça está a ser discutida a nível parlamentar, para eventuais limitações a estas práticas, bem como outros assuntos.

"Desculpem a imagem. Em Castanheira de Pêra terra que tanto prezo e gosto matam-se os que sobreviveram aos incêndios... Por que estão com fome e não têm que comer? Com que direito fazemos nós uma coisa destas? Não entendo...", lê-se na publicação feita pelo ator.